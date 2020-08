Entrar em campo para somar duas vitórias em dois jogos e ficar com zero pontos na Série B do Campeonato Brasileiro. Pode parecer estranho aos ouvidos, mas é justamente essa a intenção do Cruzeiro, nesta terça-feira, às 20h30, na partida contra o Guarani, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela segunda rodada da competição.

Após vencer o Botafogo-SP na estreia, o time de Enderson Moreira quer zerar a punição da Fifa, e, enfim, começar a somar pontos na disputa nacional. Para isso, o Cruzeiro terá que superar um adversário que está sedento pela vitória, já que iniciou sua trajetória na Segunda Divisão com derrota para o CSA. E mais, precisará também quebrar um longo tabu.

A última vitória celeste jogando em Campinas aconteceu no Brasileirão da Série A, em 2000. De lá para cá as duas equipes se encontraram outras quatro vezes na casa do Bugre, com duas derrotas celestes e dois empates.

A missão de Enderson Moreira no comando técnico cruzeirense será garantir os três pontos e a terceira vitória do clube na história jogando na casa do Guarani. Em 14 jogos, a Raposa venceu duas vezes, perdeu oito e empatou outras duas.

O Cruzeiro

O Cruzeiro que entrará em campo na segunda rodada da Série B não deve ter tantas novidades. O técnico Enderson Moreira não poderá contar com o garoto Stênio. O atacante sofreu uma luxação no ombro esquerdo na vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo-SP e está vetado para o jogo desta terça. Welinton pode ser o seu substituto.

O treinador também ganhou duas novas opções. O zagueiro Manoel foi reintengrado após empréstimo ao futebol turco e o prata da casa, o atacante Caio Rosa, novamente, se junta ao plantel principal.

O Guarani

A estreia do Guarani não foi boa na Série B de 2020, por isso o time comandado pelo técnico Thiago Carpini tentará se redimir diante do Cruzeiro. O pesadelo do Bugre tem sido as jogadas aéreas dos adversários. Foram nove gols sofridos nas últimas partidas. Inclusive, foi dessa forma, com uma bola pelo alto, que o CSA surpreendeu o Guarani no fim de semana.

Carpini também não deve fazer muitas alterações na equipe para o duelo com a Raposa. Mas o treinador tem algumas dúvidas. O atacante Rafael Costa pode voltar ao time na vaga de Bruno Sávio. O meia Giovanny ainda não está 100% em sua condição física, e sua escalação também não é garantida. Ele também não enfrentou o CSA.

GUARANI X CRUZEIRO

Motivo: 2ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Local: Brinco de Ouro da Princesa (Campinas)

Horário: 20h30

Árbitro: Ivan da Silva Guimarães Junior (AM)

Auxiliares: Uescelei Regison Pereira dos Santos (AM) e Dimmi Yuri das Chagas Cardoso (AM)

Transmissão: Premiere



GUARANI - Jefferson; Pablo, Walber, Bruno Silva e Bidu; Deivid, Arthur Rezende e Lucas Crispim; Waguininho, Júnior Todinho e Rafael Costa (Bruno Sávio). Técnico: Thiago Carpini



CRUZEIRO - Fábio; Cáceres, Léo, Cacá e Giovanni; Jadsom e Ariel Cabral; Welinton (Thiago), Régis e Maurício; Marcelo Moreno. Técnico: Enderson Moreira