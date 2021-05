O América encara o Atlético neste sábado (22), às 16h30, no Mineirão, na partida de volta da decisão do Módulo I do Campeonato Mineiro, buscando uma taça que significaria a menor distância entre títulos seus na competição na Era do Profissionalismo, iniciada em 1933.

Decacampeão no Amadorismo, entre 1916 e 1925, o Coelho foi opositor ao novo sistema adotado no futebol brasileiro no início da década de 1930. Esta posição gerou inclusive a utilização de um uniforme vermelho e branco por quase uma década como protesto.

Lisca pode levar o América ao título do Campeonato Mineiro cinco anos após a última conquista, em 2016

Assim, nas primeiras 18 edições do Campeonato da Cidade (Mineiro), entre 1915 e 1932, o América conquistou dez taças. O que representa 55,5% do total.

No Profissionalismo, a primeira taça americana foi apenas em 1948. Foram 23 anos sem o clube conquistar o título mineiro, em jejum quebrado com uma vitória por 3 a 1 sobre o Atlético, na Alameda, na última rodada da edição do Estadual daquele ano, num jogo que ficou marcado pelo polêmico “Gol do Guarda”.

Foram necessários mais nove anos para que o Coelho voltasse a vencer o Campeonato Mineiro, na última edição em que ele se chamou Campeonato da Cidade, numa final contra o Democrata, de Sete Lagoas.

Mineirão

A primeira taça no Mineirão foi erguida em 1971, 14 anos após a conquista sobre o Jacaré com as finais disputadas no Independência. O primeiro jejum americano quase foi igualado no Gigante da Pampulha, mas em 1993 o feito do grande time que tinha Jair Bala como craque maior foi repetido pela equipe comandada pelo técnico Pinheiro.

Oito anos depois, o Coelho ganhou, em 2001, a taça em final direta contra o Atlético, num cenário repetido depois de 15 anos, em 2016. Essas seis taças, em 88 edições do Campeonato Mineiro, significam a conquista de 6,8% dos títulos estaduais na Era do Profissionalismo, número muito inferior aos 55,5% do Amadorismo.

A torcida americana espera que os cinco anos que podem separar dois títulos do clube no Estadual, menor distância desde 1933, possam significar o início de uma nova era.