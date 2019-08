O jovem João Felix, do Atlético de Madrid, e o craque Cristiano Ronaldo, da Juventus, foram os destaques da convocação, nesta quinta-feira, do técnico Fernando Santos para a seleção portuguesa, que vai enfrentar Sérvia (7 de setembro) e Lituânia (dia 10), pelas Eliminatórias da Eurocopa 2020.



Atual campeão europeu, Portugal busca a primeira vitória na competição, após somar empates com Ucrânia e Sérvia, em março. Vai ser o primeiro jogo da seleção após a conquista da Liga das Nações, após derrotar a Holanda na decisão, com um gol de Gonçalo Guedes, que está na lista dos convocados, assim como William Carvalho e Bruno Fernandes. Três são as novidades: Daniel Podence, Daniel Carriço e Renato Sanches.



A seleção portuguesa é quarta colocada no Grupo B, com dois pontos, à frente apenas da Lituânia. A Ucrânia, que jogou quatro partidas, lidera com dez pontos, contra quatro de Luxemburgo e Sérvia.



A seleção francesa também anunciou os seus escolhidos nesta quinta. E o destaque é a ausência do zagueiro Samuel Umtiti, do Barcelona. Aymeric Laporte, do Manchester City, herdou a vaga. Umtiti se junta a Kylian Mbappé e Ousmane Dembelé, também machucados. A novidade fica por conta do atacante Jonathan Ikoné, atacante do Lille.



Atual campeã mundial, a equipe comandada pelo técnico Didier Deschamps vai enfrentar Albânia (dia 7) e Andorra (dia 10).



Na Inglaterra, a presença do lateral-direito Aaron Wan-Bissaka, do Manchester United, é a grande surpresa na convocação do técnico Gareth Southgate para os jogos do time inglês contra Bulgária (dia 7) e Kosovo (dia 10). As ausências mais sentidas na lista são as de Dele Alli e Eric Dier, ambos do Tottenham, e John Stones, do Manchester City, todos machucados.



Os ingleses lideram o Grupo A, ao lado da República Checa, com seis pontos, enquanto Kosovo tem cinco. Montenegro e Bulgária somam dois cada um.



Na Alemanha, Toni Kroos e Marc-Andre Ter Stegen foram convocados para integrar o time campeão mundial de 2014 para os jogos contra Holanda e Irlanda do Norte. O meio-campista se recuperou de uma lesão muscular, enquanto o goleiro se livrou de uma contusão no joelho.



Os alemães buscam se recuperar da péssima campanha na Copa do Mundo da França e do rebaixamento na Liga das Nações. No dia 6, em Hamburgo, o adversário será a Holanda, enquanto no dia 8, o rival será a Irlanda do Norte, em Belfast. No Grupo B, a Alemanha é a segunda coloca, com nove pontos, três atrás dos irlandeses. Holanda soma três, enquanto Bielo-Rússia e Estônia ainda não pontuaram.





Confira as listas de convocação de Portugal, França, Inglaterra e França:



PORTUGAL

Goleiros: Rui Patricio (Wolverhampton Wanderers), Beto (Goztepe) e José Sá (Olympiakos); Zagueiros: Nelson Semedo (Barcelona), João Cancelo (Manchester City), Pepe (Porto), Ruben Dias (Benfica), José Fonte (Lille), Daniel Carriço (Sevilla), Mario Rui (Napoli) e Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund);

Meio-campistas: William Carvalho (Betis), Danilo (Porto), Ruben Neves (Wolverhampton), João Moutinho (Wolverhampton), Renato Sanches (Lille), Bruno Fernandes (Sporting) e Pizzi (Benfica);

Atacantes: Bernardo Silva (Manchester City), Podence (Olympiakos), Gonçalo Guedes (Valencia), Cristiano Ronaldo (Juventus), Rafa Silva (Benfica), João Felix (Atlético de Madrid) e Diogo Jota (Wolverhampton).



FRANÇA

Goleiros: Alphonse Areola (Paris Saint-Germain), Hugo Lloris (Tottenham) e Mike Maignan (Lille);

Zagueiros: Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (Lyon), Clément Lenglet (Barcelona), Lucas Hernandez (Bayern de Munique), Aymeric Laporte (Manchester City), Benjamin Pavard (Bayern de Munique), Raphael Varane (Real Madrid) e Kurt Zouma (Chelsea);

Meio-campistas: Blaise Matuidi (Juventus), Steven NZonzi (Galatasaray), Paul Pogba (Manchester United), Moussa Sissoko (Tottenham), Corentin Tolisso (Bayern de Munique); Atacantes: Wissam Ben Yedder (Monaco), Kingsley Coman (Bayern de Munique), Nabil Fékir (Bétis), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Barcelona) e Jonathan Ikoné (Lille).



INGLATERRA

Goleiros: Tom Heaton (Aston Villa), Jordan Pickford (Everton) e Nick Pope (Burnley); Zagueiros: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell, (Leicester), Joe Gomez (Liverpool), Michael Keane (Everton), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Danny Rose (Tottenham), Kieran Trippier (Atlético Madrid) e Aaron Wan-Bissaka (Manchester United);

Meio-campistas: Ross Barkley (Chelsea), Jordan Henderson (Liverpool), James Maddison (Leicester), Mason Mount (Chelsea), Alex Oxlade-Chamberlain (Liverpool), Declan Rice (West Ham) e Harry Winks (Tottenham);

Atacantes: Harry Kane (Tottenham), Jesse Lingard (Manchester United), Marcus Rashfod (Manchester United), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Raheem Sterling (Manchester City) e Callum Wilson (Bournemouth).



ALEMANHA

Goleiros: Manuel Neuer (Bayern Munich), Bernd Leno (Arsenal) e Marc-Andre

ter Stegen (Barcelona);

Zagueiros: Matthias Ginter (Borussia Monchengladbach), Marcel Halstenberg (RB Leipzig), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Nico Schulz (Borussia Dortmund), Niklas Stark (Hertha Berlin), Niklas Sule (Bayern de Munique) e Jonathan Tah (Bayer Leverkusen);

Meio-campistas: Julian Brandt (Borussia Dortmund), Emre Can (Juventus), Leon Goretzka (Bayern de Munique), Joshua Kimmich (Bayern de Munique), Ilkay Gundogan (Manchester City), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Jonas Hector (Colonia) e Toni Kroos (Real Madrid); Atacantes: Marco Reus (Borussia Dortmund), Serge Gnabry (Bayern de Munique), Luca Waldschmidt (Freiburg) e Timo Werner (Leipzig).