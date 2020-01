O aniversário de 99 anos do Cruzeiro, celebrado nesta quinta-feira (2), foi lembrado por jogadores, ex-atletas e comemorado por torcedores, mas o “parabéns” de um estádio chamou atenção. Por meio de suas redes sociais, a Arena Independência celebrou a data publicando uma arte felicitando a Raposa.

A ação do Independência vem num momento de indefinição sobre o futuro do clube celeste. Vivendo grave crise financeira e esportiva, com o rebaixamento para a Série B, não é garantido que o Cruzeiro continue mandando suas partidas no Mineirão, estádio com maior custo de operação.

Caso as especulações sobre a saída da Raposa do Gigante da Pampulha se concretizem, o estádio do Horto aparece como principal alternativa para receber a torcida cruzeirense tanto no Campeonato Mineiro como na disputa da Série B.

Vale lembrar que o Atlético, que desde 2012 tem o Independência como principal casa, deve “mudar” para o Mineirão. Sérgio Sette Câmara, presidente do clube, já deixou clara a intenção de levar os jogos do Galo para o maior palco do futebol mineiro até a inauguração da Arena MRV.