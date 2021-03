Num confronto entre dois dos três clubes que venceram na primeira rodada do Módulo I do Campeonato Mineiro, Athletic e Atlético se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h15, no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora, buscando a liderança isolada do Estadual pelo menos até a próxima quinta-feira, quando o Atlético encara o Tombense, em Tombos.

A partida estava inicialmente marcada para São João del-Rei, cidade do Athletic, mas a falta de estrutura do Estádio Joaquim Portugal para que o confronto pudesse ter transmissão pela televisão obrigou a transferência para Juiz de Fora.

Uma das atrações do Campeonato Mineiro 2021, Loco Abreu pode estrear na noite desta quarta-feira pelo Athletic Uma das atrações do Campeonato Mineiro 2021, Loco Abreu pode estrear na noite desta quarta-feira pelo Athletic

A grande expectativa é pela possibilidade de estreia do veterano centroavante Loco Abreu pelo Athletic.

O uruguaio de 44 anos é uma das atrações do Estadual de 2021 e só teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol na noite de ontem.

Assim, ele pode ser escalado pelo técnico Cícero Júnior. A outra opção do treinador é Badio.

Desfalques

No América, o técnico Lisca tem muitos problemas, com jogadores machucados ou que testaram positivo para a Covid-19, entre eles o volante Juninho, um dos destaques do time na última temporada. No total, são dez os desfalques americanos.

Mesmo assim, o Coelho deve ter um time forte em Juiz de Fora, com a volta de titulares importantes, como Matheus Cavichioli, Messias e Ademir.

Zé Ricardo, Alê e Rodolfo, que entraram no segundo tempo na vitória por 1 a 0 sobre o Boa Esporte, no último sábado, no Independência devem atuar desde o início da partida.

A FICHA DO JOGO

ATHLETIC

Lee; Fumaça, Danilo, Sidmar e Natan; Cristian ,Gabriel Galhardo e Ingro; Vitinho, Badio (Loco Abreu) e Mococa. Técnico: Cícero Júnior

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Léo Gomes, Messias, Anderson e Lucas Luan; Zé Ricardo, Toscano e Alê; Léo Passos, Ademir e Rodolfo. Técnico: Lisca

DATA: 3 de março de 2021

ESTÁDIO: Municipal Radialista Mário Helênio

CIDADE: Juiz de Fora

ARBITRAGEM: André Luiz Skettino Policarpo Bento, auxiliado por Marcus Vinícius Gomes e Pablo Almeida da Costa

TRANSMISSÃO: Premiere