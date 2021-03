A possível estreia do meia-atacante Hulk, maior contratação do Atlético para a temporada 2021, pode transformar a partida deste domingo (7), contra o Uberlândia, às 20h30, no Mineirão, em muito mais que simplesmente um jogo pela terceira rodada da fase classificatória do Módulo I do Campeonato Mineiro.

Repatriado como a peça principal de um time que carrega a esperança de recolocar o clube na rota das grandes conquistas, o jogador de 34 anos pode formar um trio ofensivo muito forte com o também veterano Diego Tardelli, de 35, e o garoto Marrony, de 22, melhor peça do ataque atleticano nas duas primeiras partidas pelo Estadual, inclusive com gols nos dois confrontos.

Em boas condições físicas e técnicas, o meia-atacante Hulk pode fazer a sua estreia pelo Atlético na partida deste domingo, contra o Uberlândia, no Mineirão, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro

Caso Hulk siga de fora, o garoto Sávio, de 16 anos, menos da metade da nova estrela alvinegra e maior promessa da base alvinegra, deve seguir como titular de um time que mais uma vez será comandado por Lucas Gonçalves, da comissão técnica fixa do Atlético, pois o novo treinador, Cuca, só chega à Cidade do Galo na próxima segunda (8) ou terça-feira (9).

O meio-de-campo seguirá sem contar com um volante, sendo formado pelos meias Dylan Borrero, Calebe e Matias Zaracho, contratado no ano passado e que neste início de Estadual tem mostrado um futebol bem superior.

Vencendo o Uberlândia, o Atlético seguirá com 100% de aproveitamento no Campeonato Mineiro, pois nas duas primeiras rodadas venceu URT (3 a 0) e Tombense (2 a 1).

Sufoco

O Uberlândia encara o Galo correndo o risco de entrar em campo integrando a zona de rebaixamento. Nas duas primeiras rodadas, o time comandado por Tuca Guimarães empatou com o Cruzeiro, por 1 a 1, no Parque do Sabiá, e na última quarta-feira (3) foi derrotado pela URT por 1 a 0, em Patos de Minas.

A FICHA DO JOGO

ATLÉTICO

Rafael; Mariano, Gabriel, Igor Rabello e Dodô; Calebe, Dylan Borrero e Matias Zaracho; Hulk (Sávio), Diego Tardelli e Marrony. Técnico: Lucas Gonçalves

UBERLÂNDIA

Marcão; Everton, Mailson, Bruno Maia e Gilmar; Leonardo, Felipe Recife, Paranhos e Felipe Pará; Luizinho, Léo e Reis. Técnico: Tuca Guimarães

DATA: 7 de março de 2021

HORÁRIO: 20h30

ESTÁDIO: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 3ª rodada da fase classificatória do Campeonato Mineiro

ARBITRAGEM: Emerson de Almeida Ferreira, auxiliado por Celso Luiz da Silva e Augusto Magno de Ramos

TRANSMISSÃO: Premiere