O Cruzeiro informou, na tarde desta sexta-feira (4), que o atacante William Pottker sofreu uma lesão grau 2 no músculo adutor da coxa esquerda. A confirmação se deu após o jogador ter sido submetido a exames de imagem.

O avante, que tem um histórico grande de problemas de ordem médica desde o Internacional, já iniciou tratamento nesta sexta. O clube não disse qual o prazo para a volta do atleta aos gramados, mas já se sabe, obviamente, que ele não disputará o embate com o Brasil de Pelotas, neste sábado (5), às 21h, no Mineirão.

William Pottker fez sua estreia pelos celestes no dia 6 de novembro, na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Na partida seguinte, marcou um gol e foi (mal) expulso no empate em 3 a 3 com o Guarani, no Mineirão. Depois, participou dos triunfos sobre Chapecoense (1 a 0) e América (2 a 1) e da derrota para o Confiança (2 a 1).

A lesão ocorreu diante do Coelho, na última quarta-feira (2), no Independência.

Histórico

Infelizmente, William Pottker é um jogador que vem sofrendo muito com lesões. No Internacional, de 2017 a 2019, acumulou sete. Em 2020, antes de chegar ao clube celeste, também teve problemas de ordem médica.