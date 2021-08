Cerca de duas horas do início do jogo entre Cruzeiro e Confiança, a movimentação nos arreadores do Mineirão era quase "zero". Os poucos torcedores presentes se deparavam com barreiras de acesso ao estádio e aos bares próximos do local.

⚽️🦊 Para adentrar áreas de bares e do Mineirão, é preciso estar de máscara e apresentar documento de identidade, ingresso e teste de Covid-19. pic.twitter.com/iVYK2c9fXd — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) August 20, 2021

De acordo com o Guarda Municipal, é necessário estar de máscara e apresentar ingresso, teste de Covid e documento de identidade para acessar essas áreas.

Trata-se de um trabalho de ação preventiva da Guarda e de outros órgãos de segurança para minimizar aglomerações. Dentre as ações, estão grades nas ruas para delimitar espaços e facilitar a fiscalização de concentração de pessoas nas ruas em volta do Mineirão.

