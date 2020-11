O Pouso Alegre é o Campeão do Módulo II do Campeonato Mineiro. Jogando em casa, no estádio Manduzão, o Pousão empatou em 1 a 1 com o Nacional de Muriaé, na tarde desta sábado (28), e garantiu título da competição.

A equipe do Sul de Minas, que no ano passado conquistou a Segunda Divisão do Mineiro (que corresponde à Série C do Estadual), saiu perdendo com um gol de Caio Vieira, aos 34 minutos do segundo tempo, e chegou a igualdade com Gênesis, aos 48 minutos da segunda etapa.

Com o resultado, o Pouso Alegre terminou o quadrangular final com dez pontos, um a mais do que o Athletic, que também garantiu o acesso à elite do futebol mineiro.

Precisando apenas de um empate para conquistar o acesso, a equipe de São João del-Rei conseguiu segurar 0 a 0 com o Betim, na Arena Vera Cruz, na cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte, e se garantiu na primeira divisão do Mineiro no ano que vem.

Pousão e o Athletic vão assumir os lugares de Villa Nova e Tupynambás, que foram rebaixados no Módulo I do Estadual, em 2020.