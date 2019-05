O atacante Chará ficou de fora da lista final de convocados da Colômbia para a disputa da Copa América.

Presente na lista de 40 nomes pré-convocados para o torneio, o jogador do Galo foi preterido pelo técnico Carlos Queiroz na relação dos 23 escolhidos para defender o país na disputa do torneio Sul-Americano.

Entre os que atuam no futebol brasileiro, apenas o volante do Flamengo, Cuéllar foi escolhido por Queiroz.

Entre os destaques dos 23 jogadores que vão vir a Brasil disputar o torneio estão o meia James Rodriguez, do Real Madrid e o atacante Falcao García, do Mônaco.

Quem também estava na pré-lista era o lateral-direito do Cruzeiro, Orejula, que foi cortado da relação em função de uma lesão no joelho que o deve afastar dos gramados entre dois e três meses. Stefan Medina, do Monterrey, do México, foi o escolhido para preencher a vaga.

A Colômbia está no grupo B da competição ao lado de Argentina, Paraguai e Catar. A estreia no torneio está marcada para o dia 15 de junho, às 19h, no estádio da Fonte Nova, em Salvador, contra a Argentina.

Confira a lista dos 23 jogadores que vão defender a Colômbia na Copa América: