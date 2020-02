Ainda amargando as decepções vividas no final do ano passado, que fazem com que os dois tenham de jogar a Série B do Brasileirão este ano, Cruzeiro e América fazem o primeiro clássico do Campeonato Mineiro de 2020 neste domingo, às 16h, no Mineirão.

E o confronto terá como enredo a Segundona nacional, pois os dois clubes voltarão a se enfrentar pelo menos mais duas vezes na temporada no torneio. E o confronto deste domingo é um grande teste para que os treinadores Adilson Batista, do Cruzeiro, e Lisca, do América, possam avaliar seus times já pensando naquele que é o maior objetivo de ambos em 2020: conseguir uma vaga na Série A de 2021.

Everton Felipe e Maurício são as principais peças do setor ofensivo cruzeirense para o clássico contra o América, neste domingo, no Mineirão, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro

Isso faz com que a partida possa valer muito mais que os três pontos na classificação do Estadual, embora eles também sejam importantes para ambos, que brigam na parte de cima da tabela, sendo que os cruzeirenses lideram o torneio com 100% de aproveitamento.

Dúvidas

Os dois treinadores têm dúvidas para o clássico. No Cruzeiro, elas são na lateral esquerda e na função de primeira volante. Pelo lado do campo, Rafael Santos, cria das categorias de base do clube, foi o titular nas vitórias sobre Boa Esporte (2 a 0) e Villa Nova (1 a 0), mas acabou sacando nos 4 a 2 sobre o Tupynambás para a estreia de João Lucas. Agora, eles disputam a posição.

A mesma coisa acontece em relação ao primeiro volante, que foi Adriano, também da base, nos dois primeiros jogos do ano, mas que no último domingo (2), em Juiz de Fora, teve Felipe Machado, emprestado pelo Grêmio, exercendo a função.

O restante da equipe cruzeirense está definida e será a mesma que venceu o Tupynambás, de virada, com os novatos Everton Felipe, Jhonata Robert e Roberson com presença confirmada.

O goleiro Airton disputa neste domingo o seu primeiro clássico mineiro defendendo o gol americano

No América, a dúvida de Lisca é o principal jogador do time, o meia-atacante Matheusinho, que sofreu uma torção no tornozelo esquerdo. Na última quarta-feira (5), ele ficou de fora do empate por 1 a 1 com o Santos-AP, que garantiu ao Coelho a classificação à segunda fase da Copa do Brasil.

O seu substituto nessa partida foi Ademir, que seguirá na equipe caso o camisa 10 americano não ganhe condições de enfrentar o Cruzeiro.

A FICHA DO JOGO

CRUZEIRO

Fábio; Edílson, Cacá, Léo e João Lucas (Rafel Santos); Felipe Machado (Adriano) e Jadsom; Everton Felipe, Maurício e Jhonata Robert; Roberson.

Técnico: Adilson Batista

AMÉRICA

Airton; Leandro Silva, Lucas Kal, Eduardo Bauermann e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho e Alê; Felipe Augusto, Rodolfo e Matheusinho (Ademir).

Técnico: Lisca

DATA: 9 de fevereiro

MOTIVO:5ª rodada da Fase classificatória do Campeonato Mineiro

HORÁRIO: 16H

LOCAL: Mineirão

ARBITRAGEM:Anderson Alves de Souza, auxiliado por pablo Almeida Costa e Leonardo Henrique Pereira.

TRANSMISSÃO:Globo e Premiere