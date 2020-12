Próxima adversária do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro da Série B, a Ponte Preta teve quatro jogadores diagnosticados com a Covid-19, nos exames realizados antes do duelo desta terça-feira (22), às 21h30, no estádio Moisés Lucarelli.

Os volantes Dawhan e Luis Oyama, além dos atacantes João Veras e Pedrinho testaram positivo para a doença e estão fora do confronto em Campinas, válido pela 31ª rodada da competição.

De acordo com a Macaca, os atletas estão bem e ficarão em isolamento pelos próximos dez dias.

“Os quatro atletas estão assintomáticos e clinicamente bem. Eles estão e continuarão sendo monitorados diariamente e esperamos que se recuperem plenamente. Todos os demais atletas testaram negativo”, diz o médico do time campineiro, Felipe Abreu.

Além das baixas pelo coronavírus, o técnico Fabinho Moreno não vai poder com o zagueiro Wellington Carvalho, com o volante Neto Moura e com o atacante Luan Dias, que vão cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Em contrapartida, o zagueiro Ruan Renato e o atacante Bruno Rodrigues, que desfalcaram a Ponte na última rodada, também pelo acúmulo de cartões, voltam a ficar à disposição.

Outro que poderá atuar contra a Raposa é o meia Vinicius Zanocelo, que estava servindo à seleção brasileira sub-20.

Com 43 pontos, na 9ª colocação na classificação, a Macaca está logo à frente da Raposa, 10ª colocada, com três pontos a menos.

Com um triunfo em Campinas faria com que o time celeste ultrapassasse a Ponte na tabela, já que se igualaria na pontuação, mas teria uma vitória a mais, primeiro critério de desempate.