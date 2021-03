Próximo adversário do Atlético no Campeonato Mineiro, o Coimbra demitiu o técnico Diogo Giacomini após a derrota por 2 a 1 para o Boa Esporte, na última sexta-feira (12). Com apenas dois pontos em 12 disponíveis, a equipe de Contagem está na penúltima colocação do Estadual.

Giacomini estava no comando do time há quatros anos e era o treinador mais longevo do futebol mineiro. Lá, conquistou os títulos estaduais da segunda e da terceira divisão, em 2019 e 2018, respectivamente.

Por meio de nota, a diretoria informou também que todo o restante da comissão técnica do Clube continua sendo permanente e segue seus trabalhos. Para o jogo contra o Atlético, quem comanda o time é Diogo Evaristo, auxiliar técnico.

