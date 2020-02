O grande jogo do Atlético até este momento de 2020 está cada vez mais próximo. Nesta quinta-feira (6), às 21h30, o Galo entra em campo em solo argentino para enfrentar o Unión Santa Fé, pela partida de ida da primeira fase da Copa Sul-Americana.

E não é só o torcedor alvinegro que aguarda ansiosamente o duelo. Mesmo lembrando que ainda é cedo para uma disputa tão importante, o técnico Rafael Dudamel declarou seu início de trabalho teve como foco o jogo internacional.

"O planejamento deste início de temporada foi focado nesta competição. Vamos chegar com uma quantidade de minutos jogados e um trabalho acumulado valioso para começar bem", declarou o venezuelano.

Mesmo com o pouco tempo de treinamento sob o comando do novo treinador, o Atlético é visto pela imprensa local e até por torcedores do Unión como grande favorito para o confronto.

No entanto, Dudamel prega respeito à equipe adversária. "É um bom time, que tem um bom trabalho, com uma configuração tática bem definida, com identidade muito bem estabelecida. Como sempre, o jogador argentino deixa sua tuta e sua competitividade e vai fazer dessas características um jogo especial", completou.

O confronto de volta, valendo vaga na segunda fase da competição internacional, está marcado para o dia 20 de fevereiro, no Mineirão.

