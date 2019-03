A passagem apagada do atacante Geuvânio pelo Flamengo, clube que defendeu nas duas últimas temporadas, faz o torcedor atleticano ter dúvidas sobre o possível novo reforço do alvinegro. Ele, inclusive, já está na capital para fazer exames médicos e assinar contrato.

Contudo, em 2015, quando defendia o Santos, Geuvânio, de 26 anos, foi uma das principais peças da equipe comandada por Dorival Jr., e se tornou peça importante para o retorno de Ricardo Oliveira, hoje camisa 9 do Galo, à Seleção Brasileira. O Pastor, na época com 35 anos, estava há oito anos sem ser convocado. Artilheiro do Brasileirão, com 17 gols, acabou sendo lembrado pelo técnico Dunga. Em dezembro, terminou o ano com 38 tentos.

"Ele quase foi dispensado no Santos e colocado à disposição pelo Muricy Ramalho, mas o falecido presidente Luiz Álvaro não permitiu. O contrato era baixo e foi renovado. Em 2015 viveu seus melhores dias e era titular incontestável do time. Ele era o grande referencial santista por quebrar as linhas", comenta o jornalista Ademir Quintino.

"Ele foi campeão paulista. Quando se lesionou, o Dorival teve muitos problemas para ajustar o time que acabou finalista da Copa do Brasil", acrescenta.

Com 55 partidas realizadas naquela temporada, o atacante, nascido em Ilha das Flores, além das assistências a gol (5), balançou a rede em dez oportunidades. Atrapalhado por uma lesão, acabou sendo substituído por Marquinhos Gabriel, atualmente no rival Cruzeiro.