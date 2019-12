Presidente interino, Dalai Rocha (C) assume após saídas de Wagner (esq), seus vices, e Zezé Perrella

Após a renúncia da cúpula presidencial do Cruzeiro várias perguntas surgiram sobre o futuro da administração imediata no clube: quando o Conselho Gestor assumirá os trabalhos? Até quando esse trabalho permanecerá? Quando serão as próximas eleições para a presidência? Até quando o novo presidente ficará no comando?

Agora o Cruzeiro é presidido interinamente por José Dalai Rocha, originalmente presidente do Conselho Deliberativo e que foi alçado ao cargo por ter a maior patente hierárquica no atual organograma celeste. O próprio Dalai afirma que as próximas eleições acontecerão em maio de 2020, após o cumprimento legal das convocatórias para o pleito e depois de o Conselho de Notáveis gerir o clube de forma extraordinária.

“Nosso Conselho Deliberativo vai dar posse ao Conselho Gestor para essa atividade extraordinária. Mas ele está demissionário. Vamos fazer eleição em maio para presidente do clube e presidente do Conselho Deliberativo”, disse Dalai Rocha em entrevista ao programa "Bastidores", da Rádio Itatiaia.

Outro questionamento dos diversos feitos no momento que o presidente interino respondeu foi sobre o período em que o novo presidente eleito ficará na cadeira principal do Cruzeiro.

"Nós não podemos disputar reeleição. Vai ser um mandato-tampão, que vai até 31 de dezembro. Depois, haverá eleição para três anos. Estatutariamente, não podemos romper esse ciclo de três em três anos”, explicou.

Portanto, o próximo presidente tomará posse em junho do ano que vem e ficará como a figura maior do clube por sete meses, já que será necessário outro processo eleitoral visando à eleição do mandato para o triênio 2021, 2022 e 2023. Esse próximo governante ficará com a responsabilidade de gerir o Cruzeiro a partir do ano do centenário estrelado.

Conselho de Notáveis

O Hoje em Dia anunciou nos últimos dias duas medidas importantes que o Conselho de Notáveis pretende adotar no clube. A primeira delas é uma investigação profunda para elucidar como o Cruzeiro chegou ao quadro atual de insolvência financeira. Um dos empresários que assumirá vaga nesse grupo gestor chegou a citar que a ideia era implementar uma espécie de "Lava Jato do Cruzeiro".

Outra medida diz respeito à implementação, após acordo no judiciário, de um consórcio de credores para que o clube consiga a longo prazo minimizar o número de ações trabalhistas e dívidas.

A primeira reunião desse Conselho de Notáveis aconteceria na sexta-feira passada (20). Entretanto, como houve demora na entrega da renúnica de Ronaldo Granata, o último a assinar o pedido de destituição do seu nome de cargo presidencial, o encontro dos empresários acontecerá nesta segunda (23).

A reunião acontecerá na Sede Administrativa do Barro Preto, bairro da região Centro-Sul de Belo Horizonte. Haverá definição dos cargos a serem exercidos por cada membro. E os integrantes desse Conselho de Notáveis serão: Pedro Lourenço, Emílio Brandi, Alexandre de Souza Faria, Carlos Ferreira Rocha, Jarbas Matias dos Reis, Walter Cardinalli Júnior e Saulo Tomaz Froes.

“Vamos ter uma reunião na segunda-feira com os conselheiros. Pela primeira vez, teremos uma reunião com eles, na segunda-feira, às 9h, na Sede do Cruzeiro. São homens experientes, que conhecem a solução de problemas e, sobretudo, que querem resolver e ajudar o Cruzeiro”, explicou José Dalai Rocha.

Por causa da má gestão comandada por Wagner Pires de Sá e seu então vice de futebol, Itair Machado, o cenário atual do Cruzeiro não é nada favorável. Os "notáveis" encontrarão o clube com pelo menos dois meses de salários atrasados, falta do pagamento do 13º, direitos de imagem atrasados e pendências diversas que já ocasionaram só de 2018 a 2019 mais de 50 processos trabalhistas.