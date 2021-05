Próximo rival do Atlético na Copa Libertadores, na próxima terça-feira (2), às 19h15, no Mineirão, o Cerro Porteño, do Paraguai, vem embalado pela vitória sobre o maior rival pelo campeonato local.

Nesse sábado (1º), o Cerro venceu Olímpia por 2 a 0, no estádio Nueva Olla, em Assunção, com gols de Mauro Boselli e Patinõ, marcados no segundo tempo.

Com o resultado, os comandados do técnico Arce, ex-lateral de Palmeiras e Grêmio, assumiram a terceira colocação, com 26 pontos, mesma pontuação de Libertad e Olímpia, que levam vantagem nos critérios de desempate. O Libertad tem um jogo a menos que os rivais.

Na quarta colocação, também sonhando com a liderança, vem o Nacional, com 25 pontos.

O triunfo nesse sábado marcou o quarto jogo de invencibilidade do Cerro. No período, são três vitórias e um empate.

Nos últimos nove jogos, a equipe azul e grená venceu seis vezes, empatou três e foi derrotada em apenas uma oportunidade.

Confronto direto

O confronto da próxima terça vale liderança do grupo H da Copa Libertadores.

Atlético e Cerro tem desempenho quase idênticos até o momento na competição.

Ambos empataram com o Deportivo La Guaira, da Venezuela, e venceram o América de Cali, da Colômbia.

O Cerro leva vantagem por ter um gol a mais de saldo (2 a 1), e por isso ocupa a primeira posição da chave.

A segunda partida entre as equipes na competição está marcada para o dia 19 de maio, em Assunção, pela 5ª rodada da fase de grupos.