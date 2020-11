Próximo adversário do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro da Série B, o Figueirense anunciou, na tarde desta sexta-feira (13), uma mudança no comando da equipe.

Contratado no fim de agosto, o técnico Elano não resistiu à derrota por 3 a 0 para o Vitória, nessa quinta, e foi demitido do cargo.

O ex-meio-campista, de 39 anos, esteve à frente da equipe catarinense em 17 jogos, obtendo três vitórias, seis empates e oito derrotas, o que gerou um aproveitamento de 29%.

Após a confirmação da saída de Elano, a diretoria do Figueira agiu rápido e anunciou a contratação de Jorginho, que levou o Juventus-SC até a semifinal do Campeonato Catarinense deste ano.

Aos 55 anos, o comandante acumula passagens por diversos clubes do futebol brasileiro, como Palmeiras, Goiás, Athletico Paranaense, Bahia e Vitória.

Como jogador, Jorginho também atuou em tradicionais equipes do país, incluindo o maior rival da Raposa.

O ex-meia passou pelo Atlético em 1997, ano em que conquistou o título da Copa Conmebol.

Zona de rebaixamento

Jorginho vai estrear no Figueirense no confronto com o Cruzeiro, marcado para a próxima sexta-feira (20), às 21h30, no Mineirão, pela 22ª rodada da Série B.

Com apenas 19 pontos em 21 jogos, o Figueira ocupa a 18ª colocação na tabela, dentro da zona de rebaixamento.

A Raposa, que vem de três vitórias e dois empates sob o comando de Felipão, é a 15ª colocada, com 24 pontos.