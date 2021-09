Próximo rival do Atlético no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza vive um período de escassez de vitórias. Com a derrota por 4 a 2 para o Bahia, nesse sábado, em Salvador, pela 19ª rodada da Série A, o Tricolor do Pici chegou à quinta partida seguida sem vitória.

Nesse período, além do revés desse fim de semana, foram mais três empates pelo Brasileirão, contra Cuiabá, Juventude e Santos, além de um 2 a 2 com o São Paulo, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

O último triunfo do Leão foi no dia 17 de agosto, quando bateu o Palmeiras por 3 a 2, fora de casa, pela 15ª rodada da Série A.

Apesar do jejum de vitórias, o Fortaleza segue com boa campanha na principal competição do país, ocupando a terceira colocação na classificação, com 33 pontos.

Entretanto, Red Bull Bragantino (32 pontos) e Flamengo (31 pontos), com dois e um jogo a menos respectivamente, seguem de perto o Tricolor do Pici na tabela

Fortaleza e Atlético se enfrentam no próximo domingo (12), às 16h, no Castelão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

