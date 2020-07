O já tradicional passeio de fim de semana do atleticano, que da carroceria de um caminhão observa o canteiro de obras onde está sendo construído o estádio do clube, a Arena MRV, recebeu movimentação, ao menos curiosa, neste sábado (25). Torcedores adaptaram músicas de arquibancada para comemorar uma nova fase da história alvinegra.

Com uniformes do Galo e máscaras, por causa da pandemia do novo coronavírus, cantaram de cima do caminhão estacionado na Via Expressa: "Vai pra cima deles, trator" e "empurra as brita, empurra as brita", em alusão aos cânticos.

O vídeo com o registro foi publicado na conta do torcedor conhecido como "Markin", conhecido da "Massa" pelas esquetes humorísticas e com temáticas do Galo nas redes sociais.

Em outro vídeo os torcedores cantam outra música: "E ninguém segura, chegou concreto pra fazer a estrutura".

Conhecido como Alex, o torcedor, que ganhou fama com risadas debochando do rival Cruzeiro nas redes sociais, também estava em cima do caminhão como um "puxador de torcida".

Com um megafone, pediu a um funcionário da obra para visitar o local: "Ei, você aí. Deixa a gente entrar. O caminhão fazer um tour aí dentro. Meu nome é Alex Menin", brincou, usando o sobrenome da família dos empresários Rubens e Rafael Menin, donos da construtora MRV, responsáveis pela doação do terreno para a construção do estádio.

Veja os vídeos publicados na conta do "Colemarkin"