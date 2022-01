O Cruzeiro fez uma boa performance nessa quarta-feira (26), dominou a URT, no estádio Independência, e venceu por 3 a 0. Uma apresentação elogiada por Paulo Pezzolano. Mas foi apenas o primeiro jogo da temporada, como o próprio treinador enfatizou. Ou seja, ainda há um longo caminho pela frente, na busca de um time mais intenso e competitivo e, diante da quantidade de opções, da formação titular ideal da Raposa.

A tendência é a de que haja uma modificação em relação à equipe que entra em campo neste domingo (30), às 11h, no estádio Joaquim Portugal, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. Um dos fatores que apontam para essa possibilidade é a inclusão de nomes como os do goleiro Rafael Cabral e do zagueiro Sidnei no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Quem também pode ganhar uma chance diante do time de São João del-Rei é o volante Lucas Ventura. Recuperado de um problema muscular, ele ficará à disposição de Pezzolano.

“Vou utilizar o Mineiro para olhar todos os jogadores, cada um vai ter oportunidade, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, algo normal. Vamos tentar colocar todos para se adaptarem ao que pedimos dentro de campo”, comentou o técnico uruguaio.

Há outros atletas que em breve também estarão à disposição, muito provavelmente para a terceira rodada, contra o América, no dia 2 de fevereiro. Casos do zagueiro Maicon, do lateral-esquerdo Matheus Pereira e dos meio-campistas Adriano e Pedro Castro, todos isolados das atividades, por terem contraído Covid-19.

Situações que estão no radar de Pezzolano para montar o time nas próximas partidas. “O problema burocrático (referindo-se ao BID) está sendo resolvido. Acho que (todos) vão estar prontos para o fim de semana. E os que têm Covid, vão seguir se recuperando. Quando estiverem aptos, os colocaremos em campo. Todos terão oportunidade”, disse o professor.

