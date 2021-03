Em um momento em que o Brasil vive um cenário crítico nesta pandemia, São João Del Rei registrou nesta quarta-feira (3) mais 12 casos de Covid-19, segundo boletim epidemiológico divulgado. São 10.817 casos notificados até agora, dado fornecido pelas secretarias municipais de saúde. Mesmo assim, o prefeito do município, Nivaldo José de Andrade (PSL), viajou com a delegação do Athletic para conferir a partida contra o América, em Juiz de Fora.

Andrade foi flagrado próximo a outras pessoas credenciadas pelo clube (são dez credenciados, no total) e sem máscara. A imagem é uma reprodução do canal Premiere.

A reportagem procurou a direção do Athletic, que, por meio de sua assessoria, avisou que não comentará o assunto. A reportagem não conseguiu contato com o prefeito, mas o espaço segue aberto a manifestações.

O jogo marcou também a estreia de Loco Abreu com a camisa do time de São João Del Rei. Ele participou até os 20 minutos do segundo tempo, sendo substituído por Igor Bádio.