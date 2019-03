A Prefeitura de Belo Horizonte abriu as inscrições para a Copa Centenário de Futebol Amador 2019. Os interessados em competir nos módulos Infantil e Juvenil (categoria masculina) e Sub-17 (feminina) podem se inscrever até o dia 30 deste mês na sede da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, localizada à avenida Getúlio Vargas, 1245/4º andar, bairro Funcionários, Centro-Sul da capital.

Para participar é preciso apresentar cópia legível do documento de identificação (Identidade, Carteira Nacional de Habilitação – CNH ou Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS) e do CPF de todos os jogadores, integrantes da comissão técnica e dirigentes do grupo. Também devem ser levados os formulários oficiais de inscrição e de autorização, disponíveis no site da PBH, devidamente preenchidos.

Já as inscrições para os demais módulos da Copa Centenário (Adulto Feminino, Master e Adulto A, B e C) serão abertas em maio.

Competição

Os jogos das três categorias serão realizados entre maio e julho. A tabela da competição será montada e divulgada assim que as inscrições forem concluídas e oficializadas.

A Copa, disputada em oito módulos desde o ano passado, quando foi criado o Sub-17 feminino, tem como objetivo fortalecer as associações esportivas amadoras de BH. Na edição de 2018, foram 4.837 atletas de 183 equipes.

Confira os atuais campeões de cada módulo:

Infantil – São Bernardo

Juvenil – Itamarense

Feminino Sub-17 – Tupinambás

Feminino Adulto – Prointer

Master – Castanheira

Módulo C – Taquarinense

Módulo B – Radiante

Módulo A – Novo Aarão Reis