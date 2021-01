Um dos destaques da boa campanha do América na Série B, o atacante Ademir foi eleito o jogador do mês de dezembro, através de uma votação popular realizada nas redes sociais da CBF.

Artilheiro do Coelho na competição, com sete gols, o jogador recebeu o prêmio antes do duelo com o Vitória, neste sábado (9), no Independência, pela 33ª rodada do torneio.

O camisa 10 do Alviverde foi peça importante no bom desempenho do Alviverde no mês de dezembro, em que o time somou quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota.

No período, Ademir marcou dois gols, nas vitórias sobre CSA e Figueirense, fora de casa.

Contratado em 2018, após se destacar pelo Patrocinense, no Campeonato Mineiro, o atacante soma 72 jogos e 16 gols pelo América.

Em 2020, são 45 jogos e 13 gols, sem contar o confronto com o Leão.

Toscano 100 jogos

Quem também recebeu um reconhecimento pelos serviços prestados neste sábado, foi o meia-atacante Marcelo Toscano.

O experiente jogador, de 35 anos, recebeu uma placa em homenagem aos 100 jogos com a camisa alviverde, completados na vitória por 1 a 0 sobre o CRB, disputada no dia 26 de dezembro, pela 31ª rodada da Série B.

Toscano está na sua segunda passagem pelo Coelho. Na primeira, em 2015, foi peça essencial na conquista do acesso à Série A, em 2015, feito que está muito próximo de ser repetido nesta temporada.