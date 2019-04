O Atlético tem duas preocupações para a grande final do Campeonato Mineiro, que vai ser disputada contra o Cruzeiro, no próximo sábado (20), às 16h30, no Independência.

Dois dos principais jogadores da equipe alvinegra, o meia Cazares e o atacante Luan sentiram problemas musculares no jogo de ida da decisão, e foram substituídos no decorrer do duelo.

Os dois passaram por exames de imagem nessa segunda-feira para aferir se sofreram algum tipo de lesão. Enquanto aguardam o diagnóstico do departamento médico, ambos já iniciaram os tratamentos na Cidade do Galo.

O equatoriano sentiu um incômodo na coxa esquerda, e foi substituído ainda no primeiro tempo, dando lugar a Vinícius.

Já o “Menino Maluquinho” deixou a partida no intervalo reclamando de dores na virilha esquerda. Maicon Bolt entrou em seu lugar.

Réver

Quem também tem a presença incerta na finalíssima do Estadual é o zagueiro Réver. O capitão do time ficou de fora do duelo do último domingo em função de dores no tornozelo esquerdo, herança de uma pancada sofrida na partida contra o Boa Esporte, pela semifinal do Mineiro, e segue em tratamento.