Considerado um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro e com destaque imenso no cenário mundial, Cláudio André Taffarel atualmente tem a missão de preparar os arqueiros da Seleção comandada por Tite.

O gaúcho, que no dia 8 completa 53 anos, traz no currículo diversos jogos e títulos inesquecíveis. Tetracampeão do mundo com a equipe comandada por Carlos Alberto Parreira, em 1994, e camisa 1 do Atlético de 1995 a 1998, ele é o entrevista do Hoje em Dia neste 26 abril, data em que é comemorado o "Dia do Goleiro".

Confira a mini-entrevista:

Goleiro é realmente o jogador que não teve talento pra jogar na linha?

Acho que isso è um folclore do passado, ou talvez no passado para nao estragar o jogo o menos bom colocavam no gol, o presente è diferente, o goleiro praticamente nasce para ser goleiro e vai direto para o gol.

Quais foram os goleiros que te inspiraram?

Eu nao fui de me espelhar em ninguém em particular, meus dois primeiros treinadores ( Benitez e Schineider ) é que ao mesmo tempo me ensinavam e também me inspiravam a ser como eles no gol.

Goleiro baixo ou goleiro alto? Pra você, qual dos dois tem mais chances de se dar bem na profissão?

O alto tem mais chance e vantagem hoje, no futebol atual, mas o goleiro também nao é só altura, é um conjunto de tecnica e força, que em certos casos, pode se igualar tendo somente 1.82 de altura.

Um “frango” tem o mesmo peso de um gol feito perdido? Se sim, por que as pessoas têm mais paciência com os atacantes do que com os goleiros?

A falha nao tem o mesmo peso de um gol perdido, pois o atacante erra um gol claro e tem chance de se recuperar na outra jogada fazendo um gol, o goleiro falhou, a falha fica, mesmo se defender um pênati depois, e se o time ainda por cima não ganhar, é um problema ainda maior....

Quais as características que diferem o goleiro de qualquer jogador de linha? É uma posição que precisa de pessoas “fora da curva?

Precisa somente gostar de fazer um trabalho diferente dos outros, e não é ser fora da curva; melhor, começar a entender bem as curvas da bola, ja é um bom começo.