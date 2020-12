O Cruzeiro terá um desfalque no banco de reservas no clássico com o América, nesta quarta-feira (2), às 21h30, no Independência, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A Raposa informou, nesta terça (01), que o preparador de goleiros André Corda foi diagnosticado com a Covid-19, no testes realizados antes do duelo com o Coelho.

De acordo com a assessoria de comunicação do clube estrelado, o profissional apresenta sintomas leves e está em isolamento, em contato com o departamento médico.

Ainda segundo o Cruzeiro, os jogadores e os demais membros da comissão técnica testaram negativo para a doença.

Com isso, o técnico Felipão terá apenas o desfalque do atacante Marcelo Moreno, que recebeu no terceiro cartão amarelo na última rodada, e vai cumprir suspensão automática.

O volante Henrique o meia-atacante Stênio, de fora há mais tempo em razão de lesões, seguem em processo de recondicionamento físico.