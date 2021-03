Ídolos da história recente do Atlético, o zagueiro Réver e o atacante Diego Tardelli já não têm a mesma força física de outrora. Por isso, a dupla recebe tratamento especial na Cidade do Galo. Entrevistado nesta terça-feira (23), o preparado físico Cristiano Nunes detalhou caso a caso, explicando porque o 'Capitão América', por exemplo, acabou sendo poupado da estreia de Cuca contra o Coimbra.

"O Réver vem realizando atividades direcionadas para a sua questão muscular, procurando fortalecer a sua estrutura, dando uma base de musculatura, para que ele consiga suportar a sequência de jogos e a temporada", destacou Nunes, recém-contratado junto ao Internacional.

"Estamos diferenciando um pouquinho as atividades com o Réver, e ele está respondendo muito bem. Evidentemente que nós também precisaremos ter um controle com ele em relação à sua minutagem, fazer com que ele aumente sua minutagem em jogos oficiais de forma gradual", acrescentou, explicando a situação do jogador de 36 anos.

Lesão de Tardelli

Se 2020 foi marcado pela superação, o atacante Diego Tardelli quer dar resposta positiva dentro de campo nesta temporada. Recuperado da grave lesão no tornozelo, que lhe deixou de molho por seis meses, o camisa 9 voltou a balançar as redes, mas hoje trata de um problema muscular na coxa esquerda e volta a frequentar o Departamento Médico do Atlético.

"O Tardelli teve uma interrupção grande depois da lesão no tornozelo no ano passado, está se recuperando bem de uma pequena lesão que ele teve na partida contra o Patrocinense. Porém, nesse retorno, também estão direcionadas as atividades no tocante à sua questão muscular. É importante também que este atleta gradualmente aumente a sua minutagem em jogos oficiais, que nós tenhamos paciência com ele, em virtude do tempo de inatividade que aconteceu em relação à sua lesão", explicou o preparador físico.

"Isso acontecendo, com esse controle de carga de trabalho e da minutagem em jogos oficiais, com certeza o Tardelli vai poder nos ajudar muito, por sua qualidade técnica e seu comprometimento no dia a dia. É um atleta que está extremamente aplicado naquilo que está sendo proposto a ele", finalizou.