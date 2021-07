O Atlético encerrará no CT do River Plate, na tarde desta segunda-feira (12), a preparação para o duelo de terça (13), às 19h15, diante do Boca Juniors, pelas oitavas de final da Libertadores. Ainda não se sabe se Nacho Fernández estará apto a participar deste trabalho e do confronto.

Em entrevista à Rádio Itatiaia, o preparador físico alvinegro Cristiano Nunes disse que o meia argentino está se dedicando em tempo integral e que existe todo um cuidado do departamento médico para não queimar etapas.

“A resposta dele (Nacho) está sendo muito satisfatória. Temos certeza que em um curto espaço de tempo teremos o Nacho (de volta). Mas não vou precisar neste momento se o teremos para o (primeiro) jogo contra o Boca. (...) E precisamos ter cuidado para não perdê-lo por mais tempo. Toda decisão que tomarmos com relação a esse atleta será pautada na sua recuperação, no seu estado físico”, declarou.

“Uma vez que estiver recuperado, estará apto para o jogo, mas é cedo para definição. O que posso dizer é que o atleta está se recuperando muito bem, em ritmo muito adiantado, e existe sim a possibilidade. Mas não é definitiva neste momento”, completou.

Nacho se recupera de um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda, sofrido no dia 4 deste mês, contra o Cuiabá. Ele ficou fora das partidas ante Flamengo e América, nas duas rodadas seguintes do Brasileirão.