Medalhista de prata no individual geral, a ginasta Rebeca Andrade vai em busca de mais duas medalhas para a Ginástica Artística Brasileira nas Olimpíadas. A primeira delas será na madrugada deste domingo (01) a partir de 05h52 (horário de Brasília). Rebeca disputará a final do salto, novamente sem a presença da americana Simone Biles, que segue fora dos Jogos Olímpicos para cuidar da saúde mental.

Rebeca obteve a terceira melhor nota no classificatório e chega à final como uma das favoritas ao pódio. Na ocasião, ela somou 15.100 e melhorou o desempenho no aparelho na disputa do individual geral, quando alcançou 15.300. Sem Simone Biles, a também americana Mykala Skinner, que havia terminado o qualificatório em quarto lugar, herdou a vaga e briga por medalhas.

As principais concorrentes de Rebeca, além de Skinner, são Jade Carey, dos Estados Unidos, Seo Jeong-Yeo, da Coreia do Sul, e Shallon Olsen, do Canadá e Lilia Akhaimova, do Comitê Olímpico russo.

Além do salto, Rebeca também disputa a final do solo, na próxima segunda-feira (2), a partir de 5h57.