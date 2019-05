A presença de Ronaldinho Gaúcho na Toca I na tarde desta sexta-feira mudou completamente a rotina do local. O ex-meia foi ao centro de treinamento da base do Cruzeiro para assistir pela primeira vez um jogo do filho, João Mendes, que atua no sub-14 da Raposa.

De boina e calça preta, e camisa branca, Ronaldinho chegou à Toquinha por volta das 15h20, já que a partida do Cruzeiro com o Atenas estava prevista para 15h. E pouco depois da chegada de R10 acabou o treino dos garotos do sub-12. E foi nessa hora que os primeiros meninos começaram a perceber a presença do craque.

O ex-camisa 10 da Seleção Brasileira ficou praticamente no mesmo lugar, em um banco na parte superior do CT, assistindo ao jogo de uma visão privilegiada ao lado de Janaína Natielli, mãe de seu filho. A cada hora um garoto chegava de mansinho pedindo para tirar foto, dois, três, quatro jovens. E aí a situação precisou ser controlada para que todos tivessem a chance de fazer a foto ao lado do ídolo.

Durante o intervalo da partida entre Cruzeiro e Atenas, que terminou empatada em 1 a 1, os seguranças da Toquinha juntaram todos os garotos que não estavam jogando para uma “foto oficial”.

Poucos meninos conseguiram fazer uma foto “exclusiva” com o R10. “Sensacional ter a presença dele aqui, muito legal. Referência incrível. Fiquei nervoso, mas foi uma honra tirar uma foto ao lado do Ronaldinho Gaúcho”, disse um dos garotos que ostentava a imagem no seu celular.

Com 11 anos, Estevão Willian é uma das joias da base estrelada. Ele foi o primeiro a conseguir uma foto com R10. O pequeno saiu primeiro do CT após o treino da tarde para encontrar com os familiares, mas antes pediu uma fotografia para Ronaldinho.

Encontro com o filho

Por causa do grande furor que Ronaldinho Gaúcho causou na Toca da Raposa, o ex-jogador não conseguiu falar com seu filho no CT. Como deve ficar em Belo Horizonte até este sábado, o encontro dos dois vai acontecer na noite desta sexta-feira.