Na noite em que o Corinthians comemorou 109 anos desde a sua fundação, a missão do Atlético era estragar a festa do time paulista que jogava em casa o duelo da 17ªrodada do Campeonato Brasileiro. Até os 44 minutos do segundo tempo, o objetivo era cumprido, mas, após uma falha do goleiro Cleiton, que errou cobrança de tiro de meta, os mineiros chegaram à terceira derrota seguida na competição e deixaram o gramado da Arena sem motivo para festejar.

Com mais um revés, o Galo estacionou nos 27 pontos, saiu do G-7 e, com as vitórias de Flamengo e Santos, líder e vice-líder com os mesmos 36 pontos, ficou bem mais distante do topo da tabela. Vale destacar que, apesar do resultado negativo, o jovem goleiro que substitui Victor, que se recupera de uma tendinite, foi um dos grandes nomes da partida, fazendo boas defesas. Réver e Patric também foram destaques positivos do alvinegro de Minas.

O último triunfo conquistado pelos comandados do técnico Rodrigo Santana na Série A foi contra o Fluminense, em 10 de agosto, no Independência.

No próximo domingo (8), o time mineiro volta a campo e encara o Botafogo, novamente fora de casa. O duelo contra a equipe da Estrela Solitária está marcado para às 16h, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Ficha Técnica:

CORINTHIANS 1 X 0 ATLÉTICO-MG

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO-Fifa)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO-Fifa) e Leone Carvalho Rocha (GO-Fifa)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR-Fifa)

Cartões amarelos: Elias (Atlético)

Público pagante: 31.961;

Público presente: 32.205

Renda: R$ 1.524.359,18

Gol: Corinthians: Gustavo (43 minutos do 2º tempo)

CORINTHIANS: Cássio, Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Ralf e Júnior Urso; Pedrinho, Mateus Vital e Clayson (Jadson); Vagner Love (Gustavo)

Técnico: Fábio Carille

ATLÉTICO: Cleiton, Patric, Rever, Igor Rabello, Fábio Santos, Jair, Elias, Cazares, Vinícius (Nathan), Chará (Geuvânio), Ricardo Oliveira

Técnico: Rodrigo Santana