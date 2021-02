Quando entrar em campo amanhã para o último jogo da carreira, o goleiro Victor completará 424 jogos com a camisa do Atlético, clube o qual defende desde 2012. Aos 38 anos, o 'Santo do Horto' fará sua despedida longe da torcida e num outro palco inesquecível.

A partir das 18h15, o Atlético encara a URT, no Mineirão. Lá, o camisa 1 conquistou a inédita Libertadores, em 2013, a Copa do Brasil e a Recopa Sul-Americana, em 2014. No último treino, ele presenteou um grande amigo e companheiro de canecos com suas luvas. Tardelli, que tem o contrato se encerrando neste domingo (28), assim como o arqueiro, foi o privilegiado.

Ao contrário de Victor, Tardelli deve ter o contrato estendido no clube. As conversas estão em andamento e logo o mistério será desvendado.