Suspenso para a partida da próxima terça-feira (22), quando o Cruzeiro encara a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, o goleiro Fábio ficará de fora, apenas, da segunda partida do time na temporada. Com 923 jogos realizadas com a camisa celeste e ocupando o posto de atleta com o maior número de duelos disputados na história do clube, o camisa 1 esteve presente em 45 dos 46 confrontos da Raposa em 2020.

De fora apenas da decisão do Troféu Inconfidência, quando o Cruzeiro despachou a Patrocinense por 3 a 0, em agosto, o arqueiro acumulou partidas completas ao longo da temporada. Naquela ocasião, com um time reserva, os celestes tiveram o jovem Vitor Eudes como dono da posição.

Punido com cartão amarelo no empate em 1 a 1 com o Avaí, em jogo disputado na última sexta-feira (18), em Florianópolis, Fábio acumulou o terceiro na Série B do Campeonato Brasileiro e, por isso, não encara a Macaca em Campinas, pela 31ª rodada da Divisão de Acesso.