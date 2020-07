Depois de a contestação feita pelo departamento jurídico do Cruzeiro à Justiça no que diz respeito ao processo trabalhista do atacante Fred contra o clube, que corre na 1ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, o presidente da Raposa Sérgio Santos Rodrigues se manifestou.

Durante a "Live do Presidente" da última quinta-feira o mandatário celeste não poupou críticas ao contrato firmado entre o jogador e a última diretoria do clube.

“Seria cômico se não fosse trágico. Eu queria que fosse piada, mas não é. É um contrato dos mais desastrosos que já vi. Eu até queria falar (chamar o acordo assinado em 2018) criminoso, mas ainda não temos certeza disso. É um dos piores e mais absurdos contratos que eu já vi na vida em termos de valores, comissões, enfim. Tudo que ele envolve. É um contrato tenebroso para o Cruzeiro Esporte Clube”, criticou.

O Cruzeiro tenta na Justiça reativar o contrato de Fred, mas não para conseguir que o jogador volte à Toca II. É que os advogados discordam de uma cláusula compensatória de R$ 50 milhões a serem pagos ao atacante em caso de rescisão contratual por parte do clube.

Os advogados que cuidam do caso pedem também que o ex-presidente Wagner Pires de Sá e o ex-vice-presidente de futebol Itair Machado sejam incluídos como responsáveis solidários no processo que envolve o atacante e o Atlético. Paralelamente corre também na Justiça uma ação de Fred e o clube alvinegro sobre multa contratual de R$ 10 milhões se o jogador assinasse com o Cruzeiro, o que acabou acontecendo.

Fred conseguiu em fevereiro deste ano a liminar para deixar o Cruzeiro. Com isso o caminho do jogador ficou livre para assinar com o Fluminense, atual clube do centroavante, e onde Fred tem contrato de dois anos.

“A gente não quer (o atacante Fred) de volta, a gente está simplesmente buscando, através de uma contestação feita pelo nosso time do jurídico, em que a gente chama a responsabilidade do ex-presidente (Wagner Pires de Sá) e do ex-vice-presidente (de futebol, Itair Machado), que foram responsáveis por assinar esse contrato tenebroso para o Cruzeiro, esse péssimo contrato”, disparou mais uma vez Sérgio Santos Rodrigues, que foi só críticas ao contrato feito pela antiga gestão e Fred.

“Fiquei dez anos no clube e nunca vi um contrato tão ruim para o clube como esse que foi feito. Por isso que estamos chamando a responsabilidade (dos ex-dirigentes). A ideia não é a volta do atleta, a ideia é que a gente consiga cassar a liminar que foi dada, e assim foi feita uma transferência por rescisão indireta que o Cruzeiro não ganha nada com ela, que está equivocada, porque esse contrato, desde o seu nascedouro é ruim, lesivo ao Cruzeiro, e vocês sabem que nosso compromisso é que os interesses do Cruzeiro prevaleça”, completou o atual presidente da Raposa.