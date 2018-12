O primeiro ano de mandato do presidente Wagner Pires de Sá no Cruzeiro foi positivo, com dois títulos conquistados dentro do campo, o Campeonato Mineiro e o hexacampeonato da Copa do Brasil.

Por isso, em mensagem publicada no site oficial do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá fez um pequeno balanço de 2018, comemorou às conquistas do clube ao longo do ano e agradeceu, principalmente, ao torcedor.

“Foi uma temporada de muito trabalho e de muitos desafios. Nesse nosso primeiro ano à frente do clube, algo que muito me honra e orgulha, tentamos fazer o melhor e acho que conquistamos alguns de nossos objetivos, principalmente o inédito título do hexa da Copa do Brasil, e ainda o Campeonato Mineiro em uma virada épica sobre o nosso rival. No entanto, Nação Azul, nada disso teria acontecido senão fosse o seu apoio e sua força. Só no Mineirão fomos mais de um milhão nas arquibancadas ao longo do não. Nosso grito ecoou em diversos estádios pelo Brasil e na América do Sul, mostrando porque o Cruzeiro é um dos maiores e respeitados times do planeta”, ressaltou.

Além desses troféus no Estadual e na Copa do Brasil, a Raposa também atingiu outros números expressivos fora das quatro linhas, principalmente no que diz respeito ao relacionamento do clube nos ambientes virtuais. O que também foi destaque na fala do presidente estrelado.

“Fora das quatro linhas fomos um dos clubes que mais cresceram nas redes sociais, realizamos fortes parcerias comerciais e também tivemos outros grandes feitos. Destes eu destaco a criação do Instituto Cinco Estrelas, que reforça nossa missão e responsabilidade com o âmbito social. Pode saber, caro torcedor, que todos os dias centenas de colaboradores trabalham arduamente para fazer com que o Cruzeiro não apenas se mantenha como um gigante, mas continue sendo essa marca respeitada no mundo todo. Sabemos que a caminhada é longa, e que ainda temos o que muito melhorar. Mas saiba que tendo você ao nosso lado, estaremos cada vez mais fortes em busca dos nossos grandes objetivos e de importantes conquistas, pois são elas que movem um clube do gigantismo do Cruzeiro”, complementou.

Para finalizar o seu recado oficial, Wagner Pires desejou um “2019 azul” para os cruzeirenses.

“Aproveito para desejar aos nossos colaboradores, conselheiros, sócios, e especialmente a você, torcedor, e toda à sua família, um 2019 próspero, cheio de luz, paz saúde e realizações. E acima de tudo um 2019 azul”, finalizou.