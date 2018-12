O presidente da Associação do Futebol Argentino (AFA) fez nesta quarta-feira (26) um balanço do ano do futebol do país. Em entrevista ao canal da entidade no Youtube, Claudio Tapia considerou a Copa do Mundo como o ponto baixo da Argentina em 2018, mas avaliou que houve evolução desde então e que a seleção nacional está "em crescimento".



"Depois de superar o duro golpe da eliminação no Mundial, agora estamos atravessando uma nova etapa, de crescimento e que vai dar para a Argentina uma projeção esportiva no futuro, com um projeto de seleção que há muito tempo não tínhamos. É ambicioso, de 10 anos, em que o desenvolvimento vai ser em nosso país, onde haverá centros de alto rendimento em que veremos os garotos. E poderemos gerar coisas que talvez a seleção não consiga gerar hoje", declarou.



No Mundial da Rússia, a Argentina ficou devendo. Na primeira fase, perdeu da Croácia, empatou com a Islândia e só venceu a Nigéria. Acabou caindo logo nas oitavas de final, diante da França. De lá para cá, Lionel Messi não vestiu mais a camisa do país, mas Tapia minimizou a ausência do principal craque do país.



"O Messi nunca saiu da seleção. Eu acredito que é tão grande o amor que ele tem por esta camisa que quando for convocado, vai voltar. Não tenho dúvidas disso. Acredito que depende do técnico, não dele", comentou.



O treinador da Argentina, Lionel Scaloni, já disse em outras oportunidades que chegou a um acordo com Messi para dar um descanso da seleção ao craque. O pedido partiu do próprio jogador, o que não assusta Tapia. "Eu o vejo muito feliz, contente. Espero que nas próximas convocações possa fazer parte da lista."