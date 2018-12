Peter Hill-Wood, presidente do Arsenal de 1982 a 2013, morreu nesta sexta-feiral, (28), aos 82 anos, em um período considerado vencedor do clube londrino, comandado pelos técnicos George Graham e Arsène Wenger. Ele fez parte de uma tradição familiar com o time, que também foi presidido por seu avô e por seu pai.



Hill-Wood entrou para a diretoria do Arsenal em 1962 e foi presidente por 31 anos. Durante sua gestão, o clube mudou-se de Highbury para o Emirates Stadium, inaugurado em 2006. Ele deixou o cargo por causa de problemas de saúde.



Em 1986, ele nomeou o técnico George Graham, que comandou o Arsenal na conquista de títulos ingleses, uma Copa da Inglaterra e uma Copa da Liga Inglesa. Com Arsène Wenger na direção da equipe, a partir de 1996, o Arsenal venceu três vezes o Campeonato Inglês e em quatro oportunidades a Copa da Inglaterra.



"A influência de Peter e sua família no clube não pode ser subestimado", disse o Arsenal, em comunicado oficial, lamentando o falecimento do seu lendário dirigente.