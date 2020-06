O presidente do Atlético, Sergio Sette Câmara, foi ao Twitter na noite desta quarta-feira (17) para anunciar o pagamento de mais uma dívida que foi parar na Fifa. Desta vez, do volante Rafael Carioca. O montante, superior a R$ 7,4 milhões, era referente à contratação de jogador, contratado em 2014 junto ao Spartak Moscou.

Campeão da Copa do Brasil e bicampeão mineiro pelo Galo, Carioca está atualmente no Tigres, do México, e completa 31 anos nesta quinta-feira (18).

“Menos uma! Quitamos hoje, junto à Fifa, o pagamento referente ao atleta Rafael Carioca, ao Spartak de Moscou, no valor de R$7.427.188,19”, disse o dirigente do clube alvinegro.