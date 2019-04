Os atos de vandalismo cometidos na sede do Atlético, na madrugada dessa sexta-feira (12) seguem repercutindo no clube.

As paredes do prédio amanheceram pichadas, as calçadas sujas de pipoca e milho, e cartazes com ofensas a alguns jogadores foram fixados nas paredes e vidros da sede.

Durante a apresentação de Rui Costa, novo diretor de futebol do Galo, nessa sexta-feira, o presidente Sérgio Sette Câmara criticou duramente a ação, inclusive, afirmando que a manifestação não partiu da torcida atleticana.

“Esse protesto que aconteceu na calada da noite, com um sujeito encapuzado, obviamente não é coisa da nossa torcida. Nós atleticanos, quando queremos protestar, a gente põe a cara. Esse protesto que vai acontecer agora de tarde, este é o processo da torcida do Atlético. Esse outro processo encomendado, não vem da torcida do Atlético. A gente está desconfiado de onde vem, estamos investigando, já colocamos a polícia e ela está correndo atrás. Temos alguns indícios. Nós vamos descobrir, e quando descobrir, vamos falar”.

Um protesto coordenado por um grupo de torcidas organizadas do Atlético está marcado para essa quinta-feira, também na sede do clube.

“A torcida do Atlético tem todo o direito de protestar, é legítimo, e quando ela faz, ela põe a cara. Não faz aquilo não. Nós vamos procurar descobrir o que aconteceu, quem arquitetou aquilo, e em um momento oportuno a gente informa para todos”, completou o presidente.