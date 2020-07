Um cenário interno conturbado se instalou no Atlético no fim da semana que se passou. Tudo devido ao edital assinado pelo vice-presidente do Conselho Deliberativo, Rafael Menin, convocando reunião extraordinária para a discussão do Balanço Financeiro de 2019. Achando a atitude "apressada e precipitada", o presidente do órgão, Castellar Guimarães Filho, apesar de ter chancelado a convocação, ameça mudar a data, inicialmente estipulada para 31 deste mês.

Em entrevista exclusiva ao Hoje em Dia, concedida no início da noite de ontem, o presidente executivo Sérgio Sette Câmara destacou a importância de não se adiar o encontro, que deverá acontecer por videoconferência, temendo até uma possível saída do alvinegro do Profut, programa criado para o refinanciamento das dívidas com a União. Ele, inclusive, se mostra surpreso com a atitude de Castellar.

"Gostaria de saber a resposta para isso. Sempre tive uma relação muito boa com o doutor Castellar, assim como com o filho dele. Ele me pediu apoio para ser candidato ao conselho e eu o apoiei. Conversou também com o prefeito (Alexandre Kalil), que o indicou. Antes disso, o candidato era o Gropen. Depois que foi eleito, a postura dele mudou. Assumiu um cargo de procurador-geral do município e mudou o jeito de ser. Deixou de ser aquela pessoa amiga que era", destacou Sette.

"Ele não pode impedir que as contas sejam analisadas por achar que tem algo errado. A obrigação dele é fazer a convocação da assembleia. O conselho aprovar ou não é outra história. Eles queriam que a gente entregasse um relatório até de quanto gastamos em papel higiênico. Isso não existe! O Conselho Fiscal tem tudo isso. Estão querendo colocar uma interrogação nos nossos gastos de viagem também. Coitados deles! Gastamos quase R$ 10 milhões ano passado, porque o futebol é caro. Só para a Venezuela foi cerca de R$ 1,5", acrescentou.

Indignado com a discussão, a qual considera surreal e totalmente fora de propósito, o mandatário do clube alvinegro, que tem o mandato se encerrando em dezembro, se mostra seguro, principalmente após contratar quatro empresas de auditoria para "revirar" o Atlético ao avesso atrás de irregularidade.

Ainda segundo Sérgio, não há nenhum problema entre Castellar e Menin. Rasgando elogios ao vice do Conselho, ele afirma que Rafael tomou frente da convocação dos conselheiros porque também teme que o clube sofra algum tipo de punição no futuro por não ter realizado a reunião no dia 31. O presidente da MRV, segundo Câmara, não foi "omisso" e, além da história no clube, tem uma reputação importante a zelar.

Nada de errado

"Ele (Castelar) tem que colocar a mão na consciência e ver que não estava fazendo uma coisa correta em termos de defesa dos interesses do clube. Você pode viver tempos de paz, mesmo tendo uma diferença política. Que ele seja candidato à presidência se quiser, mas sem querer sujar o nome das pessoas ou reprovar contas. Tentarão fazer este movimento, mas não tem nada para que consigam. Não tem nada de errado aqui. Nunca vi em 20 anos de Atlético uma questão ser tão martelada igual esta do balanço. A quem interessa isso? Por que nunca aconteceu em outras gestões? Querem politizar uma questão que não tem nada de errado", finalizou.

