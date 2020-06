O presidente do Avaí, Francisco José Battistotti, está indignado com o Atlético. Ele, inclusive, afirma que fará uma denúncia junto à CBF para cobrar parte da última parcela referente à contratação do lateral-direito Guga.

"Com essa pandemia vai mudar o futebol. Graças a Deus. Os caras vão pensar duas vezes. Tem time que está devendo e está contratando. Mas não me paga. Eu não vou ter esta irresponsabilidade de contratar se não tiver como pagar", disse em entrevista à CBN.

Questionado pelo âncora se estava se referindo ao Atlético, Battistotti confirmou e prosseguiu:

"Estou ameaçando fazer uma denúncia à CBF. Vou fazer isso. Está me devendo 30% da última parcela que não me pagou", acrescentou o cartola.

Guga foi contratado pelo Atlético no início de 2019 e custou cerca de R$ 8 milhões, por aproximadamente 70% dos direitos econômicos.

A reportagem do Hoje em Dia aguarda um pronunciamento do clube mineiro.