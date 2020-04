Não há mais mistério, o meia-atacante Régis é alvo do Cruzeiro e o clube mineiro negocia com o Bahia a contratação do jogador. Essa informação foi confirmada pelo próprio presidente do Tricolor baiano Guilherme Bellintani.

"O Cruzeiro é um clube amigo, um clube parceiro do Bahia. Estive em Belo Horizonte no começo do ano quando a nova diretoria assumiu. A gente tem muita conversa com o Cruzeiro, não apenas em relação ao Régis. Mas pode ser que aconteça, pode ser que não. Tem muita coisa ainda para conversar. Temos que ver se o atleta está interessado ou não. Estamos negociando, mas sem pressa", revelouo o dirigente em entrevista ao jornalista Jorge Nicola, que publicou o conteúdo em seu canal do Youtube.

A negociação que envolve Régis, Bahia e Cruzeiro segue nesse período de parada do futebol por causa da pandemia do coronavírus. E informações obtidas pelo Hoje em Dia dão conta de que quase tudo está certo para o jogador vestir a camisa celeste assim que o calendário do futebol for retomado.

Em entrevista à Rádio Itaitia na última terça-feira, o técnico Enderson Moreira não quis comentar sobre negociação, mas 'rasgou elogios' ao meia-atacante Régis.

Eu não quero falar sobre nomes, porque a gente não tem efetivamente esses movimentos que estão sendo feitos em um coisa que possa ser definitiva. Posso falar sobre o Régis como atleta, que hoje é do Bahia, atleta que eu conheço. Trata-se de um meia atacante muito interessante em termos de ser vertical, jogador que joga muito na direção do gol. Não é um meia-armador, não é um jogador que vem de trás armar o jogo, é jogador de ultimo terço (do campo), é um meia-atacante quase um segundo atacante. Que vem um poquinho de trás, que tem muita qualidade de qualidade drible e é muito inteligente para achar passa entre linhas ,assistêjcia, e finaliza muito bem. Trata-se de um jogador, claro, de ótima qualidade", disse o treinador celeste.