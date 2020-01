O Núcleo Dirigente Transitório do Cruzeiro busca movimentar positivamente os cofres do clube. Em fase complicada financeiramente a Raposa pode negociar jogadores uma das alternativas até mesmo para desonerar a folha salarial milionária. Um dos atletas que pode deixar a Toca da Raposa é o zagueiro Dedé.

Em entrevista ao canal Fox Sports antes da Missa em Ação de Graças pelos 99 anos de fundação do Cruzeiro, o presidente do Núcleo Dirigente Transitório, Saulo Fróes, falou das propostas recebidas pelo camisa 26.

"O Dedé já foi sondado por dois clubes, mas não podemos divulgar porque não tem nada concreto. Fizemos uma contra-proposta e estamos aguardando. Caso seja uma proposta boa para nós, para o clube e para ele, obviamente nós vamos fazer, porque realmente o Dedé é um patrimônio e, na minha opinião, é um dos melhores do Brasil, é jogador de Seleção Brasileira, todos aí sabem. Vamos analisar cada proposta que chegar", disse Fróes.

Pouco depois da entrevista à Fox, Fróes também falou com o canal ESPN Brasil. E novamente ele citou a contraproposta por Dedé: "Da nossa parte vai fluir, depende da outra parte", explicou.

Sobre um dos interessados, um desses clubes é o Vasco, equipe que, inclusive, vendeu Dedé para o Cruzeiro em 2013. No dia 30 de dezembro o empresário Giuliano Aranda, que cuida dos interesses da carreira do zagueiro, disse ao Superesportes que o clube da Cruz de Malta havia feito uma consulta apenas, um contato "extraoficial".

A atual diretoria do Cruzeiro já disse que o teto salarial dos atletas para 2020 será de R$ 150 mil, sem chance de se abrir concessões especiais para qualquer atleta. Só pelas Consolidações das Leis do Trabalho (CLT) Dedé recebe mais de R$ 420 mil, quase o triplo do valor estipulado pelo Conselho Gestor Celeste.

Em setembro de 2020 o apresentador Benjamin Back, do programa Fox Sports Rádio, também do canal Fox Sports, afirmou que Dedé era um dos alvos do Palmeiras para 2020.

O Verdão liberou recentemente por empréstimo o zagueiro Antônio Carlos, que vestirá a camisa do Orlando City, dos Estados Unidos, em 2020.

Ainda em 2019 o Palmeiras liberou outros zagueiros de seu elenco. Casos do jovem Vitão, vendido ao Shakthar Donetsk, da Ucrânia, e Thiago Martins, negociado ao Yokohama Marinos, do Japão.

Atualmente o Alviverde Paulista conta com quatro zagueiros no elenco principal: o paraguaio Gustavo Gómez, Luan, Victor Hugo e Pedrão, esse último que defendeu o América em 2019, emprestado pelo próprio Palmeiras.

Possível saída

Em novembro do ano passado o zagueiro Dedé passou por uma situação complicada em Belo Horizonte. Membros da torcida Pavilhão Independente invadiram um salão de festas na região da Pampulha onde a esposa do jogador comemorava o seu aniversário. Esse episódio trouxe transtornos para a família do defensor, que pode ter vivido em 2019, o pior ano da história do Cruzeiro, seus últimos passos no clube.

Empresário em silêncio

A reportagem tentou contato com os agentes de Dedé. Giuliano Aranda após ler as mensagens enviadas pelo Whatsapp preferiu o silêncio. Ele também não atendeu as ligações feitas pelo HD.