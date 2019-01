O Corinthians se reapresentou para a pré-temporada nesta quinta-feira (3), mesma data em que o meia-atacante Luan volta a treinar no Atlético junto com o resto do elenco. Os três elementos estão envolvidos numa negociação que, por ora, esfriou.

É o que garantiu o presidente do Timão, Andrés Sanchez, na coletiva de apresentação do técnico Fábio Carille, comentou sobre a tentativa de fazer negócio com o Galo. "Luan está frio. Corinthians não vai se propor a pagar o que eles estão pedindo. A negociação era de outra maneira. Mas não está descartado", disse o mandatário.

O Atlético, num primeiro momento, sinalizou positivamente em negociar Luan a troco de uma compensação financeira mais o empréstimo do atacante Clayson. O jogador do Corinthians, entretanto, não demonstrou interesse na troca.

O Timão tentou envolver outras opções de atletas para abater no preço de Luan, no que o Atlético devolveu afirmando que só venderia o jogador por outra cifra, acima do poder aquisivito do time paulista.