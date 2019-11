Festa no momento conturbado? Não! Esse é, pelo menos a partir de agora, o lema institucional do Cruzeiro. Tanto que o presidente Wagner Pires de Sá adiou a confraternização geral do clube, antes marcada para novembro.

Conforme apurou a reportagem do Hoje em Dia, a data inicial da festa seria o próximo dia 25, mas só acontecerá em 9 de de dezembro, no dia seguinte à última rodada do Campeonato Brasileiro.

O aviso do adiamento foi disparado por e-mail a funcionários nesta quinta-feira (21).

“O adiamento se dá devido ao foco total, é necessário ao clube neste importante momento decisivo vivido pelo time, na reta final do Campeonato Brasileiro”, diz parte do informe divulgado por Wagner Pires de Sá.

A Raposa beira a zona do rebaixamento da Série A. A equipe celeste é a 16ª colocada, com 36 pontos, um a mais queo Fluminense, time que abre o Z-4.

