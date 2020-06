O ex-executivo Marco Antônio Lage está de volta ao Cruzeiro e terá como companhia Rita de Cássia, ex-relações públicas que trabalhou 25 anos no clube. A dupla vai unir esforços e conduzir mudanças estratégicas no Instituto Palestra Itália, uma associação criada pelo presidente Sérgio Santos Rodrigues, e que segundo ele próprio foi "doada" ao time estrelado.

O retorno de Marco Antônio Lage, ex-diretor na gestão Wagner Pires de Sá, foi antecipado pelo Hoje em Dia e oficializado na "Live do Presidente" nesta quinta-feira (18). "Uma expectativa dos grandes torcedores, na mídia foi falado muito. Está de volta ao Cruzeiro nosso Marco Antônio Lage. Ele passou a tarde aqui (na sede administrativa do Cruzeiro) e afinamos como será o trabalho dele. Ele chega para uma tarefa especial, será o CEO do Instituto Palestra Itália", anunciou Sérgio Santos Rodrigues.

O Instituto Palestra Itália foi criado por Sérgio Santos Rodrigues como uma ferramenta de valorização da história do clube. É uma associação que agora terá Marco Antônio Lage como diretor executivo e ele trabalhará, também, com o projeto do memorial e do museu do Cruzeiro.

"Convidamos o Marco e ele aceitou, está vindo para um projeto, vai tocar o nosso centenário, algo importante para nós. E o que muitos perguntam, do museu, o Memorial do Cruzeiro. O Marco Antônio Lage me prometeu que sai no ano que vem. Ele me prometeu que vaiu sair, então vá lá nas redes sociais, postem a hashtag cadê o museu, Marco Antônio Lage. Vamos cobrar dele, já falei que ele terá essa tarefa árdua", brincou Sérgio Rodrigues.

Sobre o retorno de Rita de Cássia o presidente do Cruzeiro também comemorou, já que ela dedicou um quarto de século ao clube no departamento de relações públicas antes de ser demitida na gestão Wagner Pires de Sá.

"De forma muito feliz, uma funcionária maravilhosa do Cruzeiro de muitos anos, que todo mundo é apaixonado por ela, Rita de Cássia também retorna para ajudar a tocar essa parte histórica e social nossa", revelou.

Marco Antônio Lage ocupava na Cemig o cargo de diretor de Relações Institucionais e Comunicação desde março do ano passado, mas deixará o posto para dividir atenções no Cruzeiro. Ele Foi convidado pelo diretor-presidente da empresa, Cledorvino Belini, ex-presidente do Grupo Fiat Chrlysler na América Latina, onde Lage também trabalhou por 25 anos.

Exerceu no Cruzeiro o cargo de vice-presidente executivo durante parte da gestão Wagner Pires de Sá, mas deixou o clube por discordar da política adotada pelo ex-cartola. O ex-presidente da Raposa, pressionado por suspeitas de atos temerários e criticado por torcedores, acabou renunciando no fim de dezembro.

Lage permaneceu no Cruzeiro até novembro de 2018, quando publicou uma carta de despedida e disse no documento "até breve".