Ao fim do empate em 3 a 3 com o Guarani, na noite desta segunda-feira (9), no Mineirão, o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues disparou contra a arbitragem da partida e pediu à CBF uma punição ao juiz Pathrice Wallace Corrêa Maia.

O mandatário celeste se refere a dois momentos do confronto: a expulsão de William Pottker, que realmente não encosta no rosto de Bidu no lance em questão, e uma suposta agressão ao zagueiro Cacá.

"Eu espero que essa arbitragem, que fez o que fez aqui, sofra uma punição da CBF. Aqui não tem VAR. No outro dia (em que teve algo semelhante), dirigente de clube vai lá (na sede da CBF), e nada muda. Péssimo nível de arbitragem, e mudanças não ocorrem. Nosso protesto é aqui. Não adianta falar que vou pegar avião e ir à CBF", disse.

"A emissora que transmite o jogo (Premiere, do grupo Globo) disse que não foi merecida a expulsão do Pottker. O Cacá foi agredido, e nada aconteceu. Não posso falar demais, porque senão sou punido pelo STJD. Só espero que essa arbitragem seja punida", complementou.

O Cruzeiro volta a campo no próximo dia 20, contra o Figueirense, no Mineirão, pela 22ª rodada da competição.