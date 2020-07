O novo contratado do Cruzeiro, o meia-atacante Claudinho, não escondeu a euforia por ganhar chance em um grande clube do futebol brasileiro. E ao ser confirmado como reforço da Raposa o jogador recebeu boas vindas do presidente Sérgio Santos Rodrigues, responsável por anunciar a chegada do atleta durante a "Live do Presidente", programa semanal transmitido ao vivo pelo canal oficial celeste no Youtube.

“Bem-vindo Claudinho. Temos certeza e muita convicção que esse perfil de reforço, com o time que a gente tem, vamos fazer um trabalho muito bom”, afirmou Sérgio Santos Rodrigues.

Junto de Rodrigues na transmissão ao vivo desta sexta-feira (10) na Toca II estava o técnico Enderson Moreira, que fez elogios ao jogador que chega para compor o seu grupo de atletas.

O treinador destacou que Claudinho chega ao Cruzeiro após forte concorrência. “Eu acho que é um jogador muito promissor, estava sendo muito assediado no mercado do futebol e fico feliz que a gente tenha consigo trazê-lo”, observou Enderson.

O treinador cruzeirense ainda falou da forma como o Cruzeiro enxerga o mercado de contratações mesmo nesse período difícil pela pandemia do coronavírus e, também, pela dificuldade financeira vivida pelo clube.

"O clube tem três frentes, a primeira, de contratações de jogadores que estão mais prontos no mercado, mas não qualquer um, falo de jogadores de perfil adequado para o clube e que agreguem valor enorme em termos técnicos. A segunda frente são os nossos jogadores de base, que estamos promovendo e dando oportunidades, o que vai acontecer muito mais (promoções ao time principal), e tenho convicção, pois são ativos do clube que temos que valorizar. E uma terceira frente são jogadores como o próprio Guilherme (Mendes, contratado do Ituano), Claudinho, destaques em clubes menores, participam de campeonatos estaduais, e aí temos a oportunidade de trazê-los, e podem dar retorno mais rápido ao clube às vezes. Temos sido felizes nestas escolhas", explicou.

Quem é Claudinho?

Revelado pela Ferroviária-SP, Claudinho chegou ao clube em 2018, após passagem pelo Noroeste, de Bauru, também cidade do interior paulista. Estreou no time principal do time de Araraquara no ano passado.

O meia-atacante foi destaque da Ferroviária-SP na Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2019 com dois gols em quatro jogos. Foi promovido de vez à equipe principal pelo então técnico Sérgio Soares, e desde então não saiu mais do time.

Claudinho disputou 12 jogos pelo time principal da Ferroviária, sendo nove pelo Campeonato Paulista e três na Copa do Brasil. Foram dois gols marcados no mata-mata, na goleada por 6 a 2 sobre o Águia Negra-MS, pela segunda fase da competição.