A possibilidade de o volante Lucas Romero retornar ao Cruzeiro é o assunto do momento entre os torcedores celestes. E como não poderia ser diferente, esse foi um dos temas da "Live do Presidente" desta quarta-feira (10), transmissão ao vivo de Sérgio Santos Rodrigues, mandatário cruzeirense, no Youtube.

Sérgio Santos Rodrigues demonstrou certo otimismo em relação ao possível retorno do meio-campista argentino ao clube. Atualmente no Independiente, Romero pode deixar o time "Rojo" por causa da crise financeira causada pela pandemia do coronavírus.

“Vi que isso aí foi trending topics no Twitter já (assunto sobre Romero). Chance sempre há, né?! Estamos trabalhando muito, não tenham dúvidas disso. Temos de ter pé no chão, falamos isso desde o começo, o Cruzeiro está sendo recolocado nos eixos e, com a torcida cada vez mais próxima, vamos chegar lá”, disse Rodrigues.

O Cruzeiro passa por sua pior crise financeira da história. Com uma dívida próxima dos R$ 800 milhões, o clube ainda tem que resolver mais de 100 processos trabalhistas na Justiça, além de bloqueios que têm sido feitos constantemente nas contas da Raposa por causa das pendências com credores.

E justamente por isso o presidente cita a expressão "pés no chão", mas sem deixar de sonhar. “Existem situações, o dólar alto, situações de mercado, mas é claro que existe esse interesse e o torcedor pode ter certeza: vamos fazer o possível para que isso seja viabilizado. O impossível também, porque é do nosso feitio fazer o possível e o impossível. Vamos deixar as coisas acontecerem. Quem sabe a gente possa conseguir fazer essa grande entrega ao torcedor do Cruzeiro daqui a pouco”, argumentou.

Imprensa argentina

O maior diário esportivo da Argentina, o "Olé", noticiou que o empresário de Romero, Christian Bragarnik, disse que o atleta está feliz no Independiente e que quer seguir por lá. Só que a eventual vontade descrita pelo agente pode não ter tanto peso, tendo em vista que o clube estava com salários atrasados.

O Globoesporte publicou nesta quarta-feira uma entrevista com Jorge Burruchaga, ex-jogador da Seleção da Argentina e novato em cargo gerencial do Independiente. Burruchaga disse que não descarta nenhuma possibilidade no momento. Ou seja, não há garantia de que Romero permanecerá no Independiente.

O Cruzeiro vendeu Lucas Romero ao clube " Rojo" em julho do ano passado. Houve divisão dos valores da venda entre a Raposa e o Vélez Sarsfield. O Independiente investiu quase R$ 20 milhões na contratação de "El Perro" e firmou vínculo de quatro anos com o jogador.

Pelo Cruzeiro o volante Lucas Romero disputou 152 jogos e fez três gols. O meio-campista chegou à Toca II em 2016, ainda na gestão de Gilvan de Pinho Tavares.